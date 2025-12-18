FC Inter 1908
Bologna-Inter domani alle 20: ecco dove vederla in tv in chiaro e in streaming

Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025: ecco dove vederla
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo il successo contro il Genoa che ha permesso ai nerazzurri di conquistare il primo posto in Campionato, l'Inter è in Arabia Saudita per l'EA SPORTS FC Supercup.

Come nelle ultime due edizioni la competizione sarà strutturata con un format a quattro squadre: Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'altra sfida, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà invece affrontarsi Napoli e Milan per un posto in finale. L'ultimo atto che assegnerà il trofeo è in programma nello stesso impianto, lunedì 22 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana).

SUPERCOPPA 2025 | BOLOGNA-INTER, DOVE VEDERLA

Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Bologna-Inter sarà in diretta dalle ore 18:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 19:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

