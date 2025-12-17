SUPERCOPPA 2025 | BOLOGNA-INTER, DOVE VEDERLA—
Bologna-Inter, semifinale dell'EA SPORTS FC Supercup, si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Italia 1, Mediaset Infinity e in streaming sul sito Sportmediaset.it.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Bologna-Inter sarà in diretta dalle ore 18:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 19:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
