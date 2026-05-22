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Bologna-Inter domani ore 18: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vedere in tv l’ultima di campionato

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Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00
Alessandro Cosattini Redattore 

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Bologna-Inter, sfida valida per la 38ª e ultima giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 23 maggio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

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Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie dallo stadio Dall'Ara in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Bologna-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

 

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