Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Arena Civica: non manca la frecciata a Cardinale

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio - 17:49

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Poco prima dell'allenamento all'Arena Civica Gianni Brera, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha voluto ringraziare i tifosi presenti con un messaggio a tutto il mondo Inter: "Sono molto felice ed orgoglioso di avervi tutti qua in questa giornata che deve celebrare un traguardo straordinario, la doppietta dei due trofei vinti. Siamo in un contesto iconico, l'Arena Gianni Brera dove l'Inter ha giocato dal 1930 al 1947 ma qui si è allenata l'Inter di Herrera, la Grande Inter che ha vinto due Coppe dei Campioni sotto la presidenza di Angelo Moratti.

Colgo l'occasione per ringraziare anche Massimo Moratti che è qui con noi, che ha voluto accompagnarci in questa celebrazione e anche il dottor Tronchetti che con Pirelli ha segnato pagine indimenticabili di questa gloriosa società. Il ringraziamento va a tutti i giocatori e al loro leader, Cristian Chivu, che li ha condotti a due splendide vittorie. Sottolineo come in questa Arena sono presenti tutte le componenti della squadra, della società, della famiglia. Sugli spalti ci sono migliaia di persone che rappresentano i milioni di tifosi che rappresentano la nostra Inter, per cui ringrazio tutti voi, siete il cuore pulsante della nostra società, il dodicesimo uomo in campo e i ragazzi ne sono consapevoli ogni volta che giocano. Voi siete stati speciali.

Se la squadra vince, è merito anche della squadra invisibile che voi non conoscete, centinaia di dipendenti dell'Inter che quotidianamente mettono a disposizione le loro risorse per far esprimere al meglio la squadra. Ringrazio anche la società, l'Under 23, la Femminile che con orgoglio e con merito si è qualificata in Champions League, la Primavera che si è qualificata ai Playoff e tutte le squadre del settore giovanile. Ringrazio anche la squadra Special che rappresenta il fiore all'occhiello della società.

Non da ultimo, ringrazio anche la proprietà che ha raccolto l'Inter in un momento di difficoltà, è riuscita a supportare l'attività gestionale della società, non è mai mancata e ci è stata vicina. La loro presenza è stata silenziosa ma continua, l'Inter va avanti anche grazie a loro. Ringrazio tutti i presidenti che prima hanno svolto questo ruolo, anche a tutta la famiglia Moratti, Fraizzoli, Pellegrini, Zhang. Siamo la squadra della società, l'unica città che ha due stelle nella città di Milano e questo è un motivo di orgoglio. Sempre forza Inter e grazie per la vostra presenza"