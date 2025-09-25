Cagliari-Inter si disputerà sabato 27 settembre alle ore 20:45: ecco dove sarà possibile vederla in tv e streaming

CAGLIARI-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Cagliari-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 27 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.