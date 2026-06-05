Calendario Serie A 2026/27: dove vedere la diretta tv e streaming

La Serie A 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027: oggi conosceremo la composizione dei 38 turni

Alessandro De Felice Redattore 5 giugno - 11:30

Si è appena conclusa una meravigliosa stagione per l'Inter, ma è già tempo di guardare al futuro: Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del campionato per la stagione sportiva 2026/27.

Il calendario della Serie A 2026/27 verrà svelato ufficialmente venerdì 5 giugno alle 18:30 nella splendida cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A. In attesa di conoscere il cammino dell'Inter Campione d'Italia nel nuovo campionato, iniziano a delinearsi i confini della stagione 2026/27, che vedrà i nerazzurri impegnati in Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Il sorteggio del calendario della prossima Serie A sarà visibile in diretta tv su Mediaset, Sky Sport e Sportitalia, ma anche in streaming su Dazn, NOW e SkyGo. Inoltre, sarà trasmesso in diretta anche sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube, sito web e Radio Tv Serie A).

Il campionato 2026/27 inizierà nel weekend 22-23 agosto 2026 e si concluderà il 29-30 maggio 2027. Nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali (28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027), tre soste per gli impegni delle Nazionali (di cui la prima raddoppiata rispetto al solito) e una sosta natalizia il 26-27 dicembre 2026.