L'Inter torna a giocare in Champions League contro il Feyenoord agli ottavi: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Alessandro Cosattini Redattore 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 21:32)

Dopo aver concluso in quarta posizione la Fase Campionato, l'Inter torna a giocare in Champions League. Negli ottavi di finale della massima competizione europea i nerazzurri affronteranno gli olandesi del Feyenoord, che si sono qualificati eliminando il Milan nei playoff. Gli uomini di Simone Inzaghi giocheranno l'andata in trasferta: il match è in programma allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' mercoledì 5 marzo alle ore 18:45.