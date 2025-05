Sabato 31 maggio a Monaco l’attesa finale di Champions tra l’Inter e il PSG sarà visibile anche in chiaro in tv: ecco su quale canale

Mancano ancora diversi giorni alla finalissima di Champions League tra l'Inter e il PSG. L'ultimo atto della competizione, in programma il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, sarà visibile per tutti in chiaro.