Inter-Bodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 24 febbraio alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal Meazza in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Bodø/Glimt sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
