Martedì 24 febbraio alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro il Bodø/Glimt nella gara di ritorno dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 23 febbraio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Champions League, domani vigilia di Inter-Bodo Glimt: orari allenamenti e conferenze
ultimora
Champions League, domani vigilia di Inter-Bodo Glimt: orari allenamenti e conferenze
Gli appuntamenti in programma nella giornata di lunedì 23 febbraio alla vigilia del prossimo impegno di Champions League
Ore 11:15 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile
Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano
Ore 16:00 Allenamento Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA