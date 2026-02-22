FC Inter 1908
Champions League, domani vigilia di Inter-Bodo Glimt: orari allenamenti e conferenze

Gli appuntamenti in programma nella giornata di lunedì 23 febbraio alla vigilia del prossimo impegno di Champions League
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Martedì 24 febbraio alle ore 21:00 l'Inter affronterà a San Siro il Bodø/Glimt nella gara di ritorno dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 23 febbraio:

    • Ore 11:15 Allenamento Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Inter | BPER Training Centre, Appiano Gentile

    • Ore 15:30 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano

    • Ore 16:00 Allenamento Bodø/Glimt | Stadio San Siro, Milano

