Champions, Inter-Slavia Praga oggi ore 21: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv

Inter-Slavia Praga di Champions League 2025/26 si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00: ecco dove vederla in tv e streaming
Inter-Slavia Praga, seconda giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 30 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Slavia Praga sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

