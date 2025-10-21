FC Inter 1908
Champions League, Union SG-Inter stasera alle 21: ecco dove vederla in diretta tv

Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà stasera alle 21:00
Marco Astori
Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Union SG - Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

