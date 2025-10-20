FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Champions, Union SG-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla domani in tv

partite

Champions, Union SG-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla domani in tv

Champions, Union SG-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla domani in tv - immagine 1
Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà oggi alle ore 21: dove vederla in tv
Alessandro Cosattini Redattore 

Champions, Union SG-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla domani in tv- immagine 2
Getty Images

Union SG - Inter, terza giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 21 ottobre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Champions, Union SG-Inter: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla domani in tv- immagine 3

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Union SG - Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
Champions, Union SG-Inter domani alle 21: Sky o Prime? Ecco dove vederla in tv
Union St. Gilloise-Inter: Sky, Prime Video o in chiaro? Ecco dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA