Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà domani ore 21 a San Siro: dove vederla in chiaro in tv

Alessandro Cosattini Redattore 22 aprile 2025 (modifica il 22 aprile 2025 | 14:46)

INTER-MILAN, DOVE VEDERLA IN TV — Inter-Milan, gara valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 23 aprile alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV — Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Milan sarà in diretta da San Siro dalle ore 20:00 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

(Fonte: inter.it)