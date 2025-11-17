FC Inter 1908
Derby Inter-Milan, Sky o DAZN? Dove vederla in diretta TV e in streaming

Alla ripresa del campionato i nerazzurri scenderanno in campo nel derby, in programma domenica 23 novembre alle 20:45
Alessandro De Felice
Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida.

Il Livematch pre Inter-Milan sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

(Fonte: Inter.it)

