Manca una settimana esatta al derby di Milano: ecco dove vedere Inter-Milan in tv e streaming. Ed ecco chi farà la telecronaca

Inter-Milan, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.