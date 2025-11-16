Inter-Milan, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Inter-Milan, -7 al derby: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e chi farà la telecronaca
Manca una settimana esatta al derby di Milano: ecco dove vedere Inter-Milan in tv e streaming. Ed ecco chi farà la telecronaca
Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Andrea Stramaccioni, fa sapere DAZN.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
