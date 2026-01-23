FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Questa sera Inter-Pisa: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming

partite

Questa sera Inter-Pisa: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Questa sera Inter-Pisa: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming - immagine 1
L'Inter, dopo la sconfitta contro l'Arsenal in Champions, questa sera affronterà il Pisa: ecco dove vedere la partita in tv
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

Questa sera Inter-Pisa: Sky o DAZN? Ecco dove vedere la partita in tv e streaming- immagine 2
Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Inter
Getty Images
—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Pisa sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Inter-Pisa stasera alle 20.45: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming
Inter-Pisa domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA