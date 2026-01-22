Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Pisa sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
