Inter-Pisa domani ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle ore 20:45 a San Siro: ecco dove vedere la prossima partita in tv e streaming
Inter-Pisa si disputerà venerdì 23 gennaio alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Pisa sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

