Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
DAZN o Sky? Ecco dove vedere Napoli-Inter in tv e in streaming
DAZN o Sky? Ecco dove vedere Napoli-Inter in tv e in streaming
I nerazzurri di Chivu saranno di scena sabato contro i campioni d'Italia in carica: tutte le informazioni su come seguire il match
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Napoli-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(inter.it)
