Napoli-Inter sabato alle 18: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta e streaming

Napoli-Inter sabato alle 18: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta e streaming - immagine 1
Napoli-Inter, sfida valida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Napoli-Inter, sfidavalida per l'8ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 25 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Napoli-Inter sabato alle 18: Sky o DAZN? Ecco dove vederla in diretta e streaming- immagine 2
Getty

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Napoli-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

