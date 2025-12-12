Genoa-Inter, sfidavalida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dallo stadio Ferraris in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Genoa-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(inter.it)
