Sul taccuino dell'Inter per il futuro della difesa c'è ancora il nome di Mario Gila: il difensore della Lazio è in scadenza nel 2027 e al momento non sembra esserci margine per un rinnovo di contratto.
La scorsa estate l'Inter aveva offerto poco meno di 25 milioni per prendere questo calciatore: ecco il retroscena di mercato
Si legge su Repubblica: "Il difensore, che a Parma non giocherà per squalifica e sarà sostituito da Patric, è nel mirino del Villarreal, terzo nella Liga e intenzionato a rinforzarsi già a gennaio per restare fino alla fine in zona Champions.
In Spagna altre squadre seguono Gila, che sta per diventare papà di due gemelli ed è sempre nei piani dell'Inter. Corteggiatori anche per Luca Pellegrini, Noslin e Rovella: quest'ultimo piace a Inter (la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e Fiorentina".
