Durante la pausa per gli impegni delle nazionali, l’Inter sarà protagonista di un appuntamento internazionale: venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 i nerazzurri disputeranno un’amichevole contro l’Atletico Madrid.
Inter-Atletico Madrid, test di lusso domani alle 18: ecco dove vederla in tv e streaming
L’Inter protagonista di un test internazionale: venerdì 10 ottobre alle 18:00 i nerazzurri disputeranno un’amichevole contro l’Atletico Madrid
Il match - organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) - si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.
La sfida rappresenterà una sorta di anteprima di Champions League: le due squadre si ritroveranno infatti di fronte anche il 26 novembre, a Madrid, nella quinta giornata dellaLeague Phase della massima competizione europea.
ATLETICO MADRID-INTER: DOVE VEDERLA—
Atletico Madrid-Inter si giocherà venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 al Benghazi International Stadium. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Inter TV e sul canale YouTube del Club.
