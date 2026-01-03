FC Inter 1908
Inter-Bologna, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming

Inter-Bologna, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming - immagine 1
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Inter-Bologna, sfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Inter-Bologna, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming- immagine 2
Getty Images

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inter-Bologna, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming- immagine 3
Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Bologna sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

