Dopo quasi un mese l'Inter ritroverà finalmente San Siro: mercoledì arriva il Bologna, ecco dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo quasi un mese l' Inter ritroverà finalmente San Siro e il suo pubblico mercoledì 15 gennaio: i nerazzurri affronteranno il Bologna nel recupero della 19ª giornata della Serie A, rimandata per permettere agli uomini di Simone Inzaghi di giocare la Supercoppa Italiana a Riyadh.

INTER-BOLOGNA, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Bologna si disputerà mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.