FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Inter-Fiorentina domani sera alle 20.45: ecco dove vederla in diretta tv e streaming

partite

Inter-Fiorentina domani sera alle 20.45: ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Inter-Fiorentina domani sera alle 20.45: ecco dove vederla in diretta tv e streaming - immagine 1
Inter-Fiorentina, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Inter-Fiorentina,sfidavalida per la 9ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 29 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Inter-Fiorentina domani sera alle 20.45: ecco dove vederla in diretta tv e streaming- immagine 2
Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Fiorentina sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Inter-Fiorentina mercoledì ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv
Inter-Fiorentina mercoledì ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA