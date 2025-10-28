FC Inter 1908
CdS – Inter, c’è un elemento che agevola i piani fino alla sosta

Inter Chivu
Il focus sui prossimi impegni della squadra di Cristian Chivu dal quotidiano in edicola stamattina
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il calendario dà all'Inter la possibilità di recuperare subito del terreno perso rispetto ad alcune squadre. Ma non è tutto. C'è un altro elemento che fino alla sosta sarà da tenere in considerazione. Lo riporta il Corriere dello Sport di oggi:

CdS – Inter, c’è un elemento che agevola i piani fino alla sosta- immagine 2
Getty Images

"Ad agevolare i piani immediati dell’Inter c’è anche un altro elemento. Tre delle prossime 4 gare, infatti, si giocheranno a San Siro. Vero che, davanti ai propri tifosi, i nerazzurri sono già caduti (alla seconda giornata contro l’Udinese), ma per il resto hanno sempre portato a casa i 3 punti.

In aggiunta, oltre ad uno stadio sempre pieno o quasi, domani sera contro la Fiorentina la Curva dovrebbe tornare a far sentire la sua voce. Ed è chiaro che con un ambiente più caldo intorno, energie e carica sono destinate ad aumentare. Resta comunque un calendario ad alta intensità. Non solo alla ripresa dopo lo stop per le nazionali, ci sarà il derby con il Milan (attenzione agli scontri diretti...), ma fino alla fine dell’anno non ci saranno settimane libere, tra campionato, Champions (sfide con Atletico Madrid e Liverpool), ottavi di Coppa Italia e pure la Supercoppa a Riyad nella seconda metà di dicembre. Tornare a correre è obbligatorio".

