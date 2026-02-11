A San Siro arriva la Juve di Spalletti. Per i nerazzurri sarà l'occasione di invertire la tendenza contro le big. Dove guardarla in tv

Andrea Della Sala

Dopo il filotto di vittorie, l'Inter di Chivu sarà chiamata sabato sera a un impegno molto complicato. A San Siro arriva la Juve di Spalletti. Per i nerazzurri sarà l'occasione di invertire la tendenza contro le big e di continuare il percorso vincente.

SOLD OUT "Non male come ritorno alle fatiche del campionato italiano dopo la serata di gala olimpica: venerdì scorso gli occhi del mondo intero erano posati su San Siro per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi invernali di Milano-Cortina, sabato prossimo invece sarà tempo di altissima nobilità in Serie A con il derby di Italia. Come da tradizione di Inter-Juve, sarà tutto esaurito al Meazza, settore ospiti bianconero compreso", specifica La Gazzetta dello Sport

MANTO ERBOSO — "La novità sarà nel manto erboso, che è stato particolarmente sollecitato dall’evento appena trascorso. Il prato è, infatti, in fase di rizollatura seconda la tecnica usata negli ultimi anni in queste occasioni: vengono posati i nuovi “rotoli” di erba naturale e poi via alla successiva operazione, la più delicata e lunga, ovvero l’inserimento grazie ad appositi macchinari dei fili di plastica (l’erba artificiale) che compongono il 15% del totale".

DOVE VEDERLA IN TV — Inter-Juventus, sfida valida per la 25ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 14 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.