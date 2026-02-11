FC Inter 1908
Giannichedda: “Inter la più forte in assoluto. Chivu? Ecco il suo grande merito”

Le parole di Giuliano Giannichedda su Inter e Juventus in vista del big-match di sabato sera: l'ex bianconero la pensa così
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex Juve, ha parlato di Chivu e Spalletti in vista di Inter-Juve:

"Sono le due squadre che esprimono il miglior calcio. La Juve, al di là di qualche pareggio, sta facendo molto bene. L'Inter è la più forte. Nell'Inter un po' tutti sono migliorati, vedo una rigenerazione, vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla.

Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Kalulu anche. Koopmeiners solo non è cresciuto, purtroppo arrivando in corsa Spalletti non è che ha potuto lavorarci molto. E poi anche i giocatori devono metterci del loro".

Dove si vede maggiormente il lavoro di Chivu?

"L'aspetto mentale. La sua grande competenza e personalità nell'equilibrio della squadra. Giocano bene, ma in campo c'è tanto ordine, ognuno fa il suo in maniera perfetta. Vedo un'Inter forte ma ordinata, ed è merito suo".

