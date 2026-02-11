"Sono le due squadre che esprimono il miglior calcio. La Juve, al di là di qualche pareggio, sta facendo molto bene. L'Inter è la più forte. Nell'Inter un po' tutti sono migliorati, vedo una rigenerazione, vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla.

Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Kalulu anche. Koopmeiners solo non è cresciuto, purtroppo arrivando in corsa Spalletti non è che ha potuto lavorarci molto. E poi anche i giocatori devono metterci del loro".