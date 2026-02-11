Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giuliano Giannichedda, ex Juve, ha parlato di Chivu e Spalletti in vista di Inter-Juve:
Giannichedda: “Inter la più forte in assoluto. Chivu? Ecco il suo grande merito”
"Sono le due squadre che esprimono il miglior calcio. La Juve, al di là di qualche pareggio, sta facendo molto bene. L'Inter è la più forte. Nell'Inter un po' tutti sono migliorati, vedo una rigenerazione, vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla.
Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Kalulu anche. Koopmeiners solo non è cresciuto, purtroppo arrivando in corsa Spalletti non è che ha potuto lavorarci molto. E poi anche i giocatori devono metterci del loro".
Dove si vede maggiormente il lavoro di Chivu?
"L'aspetto mentale. La sua grande competenza e personalità nell'equilibrio della squadra. Giocano bene, ma in campo c'è tanto ordine, ognuno fa il suo in maniera perfetta. Vedo un'Inter forte ma ordinata, ed è merito suo".
