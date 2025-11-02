Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00.
Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming
Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming
I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro mercoledì 5 novembre alle 21:00 nella League Phase di Champions League
Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida.
Il Livematch pre Inter-Kairat sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15.
