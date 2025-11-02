FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming

partite

Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming

Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming - immagine 1
I nerazzurri scenderanno in campo a San Siro mercoledì 5 novembre alle 21:00 nella League Phase di Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00.

Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Inter-Kairat, Sky o Amazon? Dove vederla in diretta tv e live in streaming- immagine 2
ANDERLECHT, BELGIUM - OCTOBER 21: Close-up view of a jersey of FC Internazionale Milano inside the dressing room ahead of the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Union Saint - Gilloise against FC Internazionale Milano at Lotto Park on October 21, 2025 in Anderlecht, Belgium. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida.

Il Livematch pre Inter-Kairat sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15.

 

Leggi anche
Verona-Inter alle 12.30: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming
Verona-Inter domani ore 12.30: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA