Inter-Milan, primo derby della stagione e sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 23 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Domani Inter-Milan ore 20.45: dove vedere in tv il derby e chi fa la telecronaca

Ecco dove vedere Inter-Milan domani in tv alle ore 20.45 e chi farà la telecronaca dell'attesissimo derby di Milano
Chi farà la telecronaca di Inter-Milan? Sarà affidata Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Prima e dopo ci sarà Diletta Leotta in studio con i suoi ospiti durante la nota trasmissione Fuoriclasse.
