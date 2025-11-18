Siamo ancora a novembre, ma l'Inter guarda già al futuro: il club nerazzurro sta infatti vagliando il mercato per mettere le basi già in vista delle prossime annate programmando la squadra che verrà. Dal portiere al difensore centrale fino al centrocampo e all'attacco, questi i sei nomi che, secondo La Gazzetta dello Sport, piacciono in viale della Liberazione.
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, dal portiere al centrale fino a centrocampo e attacco: ecco i 6 nomi che vuole l’Inter
calciomercato
Mercato, dal portiere al centrale fino a centrocampo e attacco: ecco i 6 nomi che vuole l’Inter
Dal portiere al difensore centrale fino al centrocampo e all'attacco, questi i sei nomi che, secondo La Gazzetta dello Sport, piacciono in viale della Liberazione
Partendo da Elia Caprile: "Il Cagliari può gioire per l'investimento di 8 milioni fatto in estate per riscattarlo dal Napoli. Ora il suo supporto appare fondamentale per la salvezza, ma fa pregustare una ricca plusvalenza. Piace a tanti, in particolare all'Inter: soprattutto ora che Suzuki del Parma si è infortunato. E la quotazione di Caprile supera abbondantemente quota 25 milioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA