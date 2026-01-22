L'Inter giocherà domani sera a San Siro contro il Pisa. Sarà una grande occasione per i nerazzurri viste le sfide complicate di Napoli e Milan. La partita è stata anticipata per un semplice motivo:
Inter-Pisa, venerdì 20.45: il motivo dell’anticipo. Sky o Dazn? Dove guardarla. Le altre sfide
"Inter-Pisa si gioca domani perché da sabato lo stadio di San Siro sarà riservato all’organizzazione dell’Olimpiade di Milano-Cortina. La squadra nerazzurra giocherà il quarto di Coppa Italia, il 4 febbraio, contro il Torino a Monza. Per l’eventuale playoff di Champions invece lo stadio tornerà disponibile per il club", spiega La Gazzetta dello Sport.
