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Inter-Roma a San Siro, Sky o DAZN? Dove vederla in diretta tv o live streaming

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Inter-Roma, sfida valida per la 31ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 5 aprile alle 20:45
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Inter-Roma, sfida valida per la 31ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 5 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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Getty Images

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida.

Il nostro Livematch pre Inter-Roma sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

 

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