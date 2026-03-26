Va in scena questa sera alla New Balance Arena di Bergamo la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali 2026.
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Italia-Irlanda del Nord oggi: Sky, Rai o DAZN? Dove vederla in tv e streaming
Vietato sbagliare per gli Azzurri, che sfidano l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026
Un appuntamento da non sbagliare per gli Azzurri di Gattuso, che in caso di passaggio del turno si giocheranno la qualificazione alla Coppa del Mondo contro la vincente di Galles-Bosnia.
DOVE VEDERLA
La partita Italia-Irlanda del Nord sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno e live in streaming su Rai Play.
PROBABILI FORMAZIONI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O'Neill
ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda).
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