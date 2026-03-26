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Italia-Irlanda del Nord oggi: Sky, Rai o DAZN? Dove vederla in tv e streaming

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Vietato sbagliare per gli Azzurri, che sfidano l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Va in scena questa sera alla New Balance Arena di Bergamo la sfida tra Italia e Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali 2026.

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Un appuntamento da non sbagliare per gli Azzurri di Gattuso, che in caso di passaggio del turno si giocheranno la qualificazione alla Coppa del Mondo contro la vincente di Galles-Bosnia.

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DOVE VEDERLA

La partita Italia-Irlanda del Nord sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno e live in streaming su Rai Play.

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PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O'Neill

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda).

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