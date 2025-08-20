Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.