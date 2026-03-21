Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Fiorentina-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35.