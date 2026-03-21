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Fiorentina-Inter domani, Sky o DAZN? Dove vederla in diretta TV e in streaming

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Il match contro i toscani è in programma domenica 22 marzo alle 20:45 allo Stadio Franchi: dove seguirla live
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Fiorentina-Inter, sfida valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 22 marzo alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Fiorentina-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35.

Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

(Fonte: Inter.it)

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