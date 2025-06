Inter-River Plate sarà trasmessa anche in chiaro in tv: ecco su che canale e a che ora vedere la partita del Mondiale per Club

Alessandro Cosattini Redattore 26 giugno 2025 (modifica il 26 giugno 2025 | 01:06)

Inter-River Plate, gara valida per la terza giornata del Girone E del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta da DAZN.

Il match è in programma al Lumen Field di Seattle mercoledì 25 giugno alle ore 18:00 (ora locale, le 03:00 di giovedì 26 giugno in Italia).

Tutte le 63 partite saranno trasmesse in chiaro, in diretta streaming e gratuitamente su DAZN, grazie a un accordo esclusivo con la FIFA. Ogni tifoso potrà seguire l’Inter e le emozioni del Mondiale per Club ovunque si trovi, in più lingue, su qualsiasi dispositivo connesso: smart TV, smartphone, tablet o console.

La partita tra Inter e River Plate sarà visibile anche in chiaro, trasmessa dai canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

(Fonte: inter.it)