Monza-Inter questa sera ore 21: ecco dove vederla oggi in chiaro in tv

Monza-Inter si giocherà questa sera alle ore 21:00: ecco dove sarà possibile vedere l'amichevole estiva in chiaro in tv
Alessandro Cosattini Redattore 

L'estate nerazzurra ricca di appuntamenti prima del debutto ufficiale in campionato vede la squadra di Cristian Chivu impegnata, 12 agosto, nell'amichevole allo U-Power Stadium di Monza.

Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia.

(Fonte: inter.it)

