Inter, la formazione-tipo 25/26: dubbi e nuovi, tutto sulle scelte di Chivu

Tutto sulle scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: ecco la formazione-tipo nerazzurra secondo quanto evidenziato da SOS Fanta
Alessandro Cosattini Redattore 

Tutto sulle scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: ecco la formazione-tipo nerazzurra secondo quanto evidenziato da SOS Fanta.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard/Bisseck, De Vrij/Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi/Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

I ballottaggi: In difesa due ballottaggi con Bastoni intoccabile. Frattesi e il nuovo arrivato Sucic insidieranno seriamente Mkhitaryan, mentre gli altri nuovi Luis Henrique e Bonny inizialmente partono dietro nelle gerarchie.

(Fonte: SOS Fanta)

