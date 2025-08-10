Inter, la formazione-tipo 25/26: dubbi e nuovi, tutto sulle scelte di Chivu

Tutto sulle scelte di Cristian Chivu per la sua Inter: ecco la formazione-tipo nerazzurra secondo quanto evidenziato da SOS Fanta.
INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard/Bisseck, De Vrij/Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi/Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
I ballottaggi: In difesa due ballottaggi con Bastoni intoccabile. Frattesi e il nuovo arrivato Sucic insidieranno seriamente Mkhitaryan, mentre gli altri nuovi Luis Henrique e Bonny inizialmente partono dietro nelle gerarchie.
(Fonte: SOS Fanta)
