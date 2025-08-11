L'estate nerazzurra ricca di appuntamenti prima del debutto ufficiale in campionato vede la squadra di Cristian Chivu impegnata, 12 agosto, nell'amichevole allo U-Power Stadium di Monza.
FC Inter 1908
Monza-Inter martedì 12 agosto ore 21: dove vederla domani in chiaro in tv
Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle ore 21:00: ecco dove sarà possibile vedere l'amichevole estiva in chiaro in tv
Monza-Inter si giocherà martedì 12 agosto alle 21:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia.
(Fonte: inter.it)
