Amichevoli estive, Monza-Inter in diretta in tv: ecco come vederla

È stato fissato il calendario delle amichevoli estive dell'Inter e tra quelle programmate c'è Monza-Inter . Il 12 agosto, allo stadio U-Power Stadium di Monza (dove giocherà l'U23 di Vecchi), andrà in scena la gara tra la squadra di Bianco e quella di Chivu. In giornata il club biancorosso ha pubblicato costi e modalità di acquisto dei biglietti per partecipare alla partita.

In tv invece la sfida andrà in onda in diretta per chi non potesse essere a Monza. Da quanto annunciato da Michele Criscitiello sarà la sua rete, Sportitalia, canale 60, a trasmettere la gara tra i biancorossi e i nerazzurri. Il fischio d'inizio è previsto per le 21 ma sul canale andrà in onda anche un pre-partita a partire dalle 19.30.