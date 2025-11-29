Pisa- Inter , sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 30 novembre alle 15:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Verona-Inter sarà in diretta dalle ore 13:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 14:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.