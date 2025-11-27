Prepara altri cambi Cristian Chivu per Pisa . Dopo due ko consecutivi con Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions, l’allenatore dell’Inter è pronto a cambiare ancora secondo La Gazzetta dello Sport.

Atteso ancora Sommer tra i pali, in difesa il favorito è Bisseck al centro, con Akanji e Bastoni ai suoi lati. Inseguono dunque Acerbi e De Vrij al centro. A destra ancora Carlos Augusto in vantaggio, manca Dumfries; a sinistra c’è Dimarco.