Prepara altri cambi Cristian Chivu per Pisa. Dopo due ko consecutivi con Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions, l’allenatore dell’Inter è pronto a cambiare ancora secondo La Gazzetta dello Sport.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gazzetta – Inter, pronti altri cambi per Pisa: ecco l’undici titolare nella testa di Chivu
ultimora
Gazzetta – Inter, pronti altri cambi per Pisa: ecco l’undici titolare nella testa di Chivu
Prepara altri cambi Cristian Chivu per Pisa: ecco l'undici titolare nella testa dell'allenatore dell'Inter secondo La Gazzetta
Atteso ancora Sommer tra i pali, in difesa il favorito è Bisseck al centro, con Akanji e Bastoni ai suoi lati. Inseguono dunque Acerbi e De Vrij al centro. A destra ancora Carlos Augusto in vantaggio, manca Dumfries; a sinistra c’è Dimarco.
A centrocampo può tornare Sucic dal 1': più lui di Zielinski accanto a Calhanoglu e Barella per la rosea. In attacco si va verso il ritorno della Thu-La dopo il riposo iniziale del francese in Champions.
(Fonte: Gazzetta.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA