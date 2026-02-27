Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite dove vedere le partite Sabato Inter-Genoa ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming
partite
Sabato Inter-Genoa ore 20.45: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming
Inter-Genoa, sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 28 febbraio alle 20:45: dove vederla in tv
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Genoa sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA