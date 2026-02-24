FC Inter 1908
Inter-Bodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà stasera martedì 24 febbraio alle 21:00
Inter-Bodø/Glimt, ritorno dei playoff della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 24 febbraio alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal Meazza in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Bodø/Glimt sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

