Come nelle ultime due edizioni la competizione sarà strutturata con un format a quattro squadre: Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh. L'altra sfida, in programma giovedì 18 dicembre, vedrà invece affrontarsi Napoli e Milan per un posto in finale.