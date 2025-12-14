FC Inter 1908
Genoa-Inter stasera alle 18: Sky, DAZN o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming

Genoa-Inter, sfida valida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà stasera domenica 13 dicembre alle 18:00
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Genoa-Inter, sfidavalida per la 15ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 13 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dallo stadio Ferraris in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Genoa-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

