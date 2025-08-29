FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Milan. Allegri sceglie Saelemaekers con Gimenez

Seconda gara per i rossoneri che devono riscattarsi dopo la sconfitta nella prima di campionato contro la Cremonese
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Il Milan deve archiviare in fretta la sconfitta contro la Cremonese subita a San Siro nella prima gara del campionato. Ci proverà a Lecce, trasferta nella seconda gara di questo campionato per i rossoneri. Di Francesco sceglie ancora Camarda- arriva proprio dal club rossonero - al centro dell'attacco. Nel tridente c'è anche Pierotti con Banda e poi Kaba in mediana.

Questa la formazione della squadra giallorossa:

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Camarda, Morente. All. Di Francesco. In panchina: Früchtl, Samooja; Kouassi, Ndaba, Pérez, Siebert; Berisha, Helgason, Maleh, Sala; Banda, N'Dri, Sottil, Štulić.

Massimiliano Allegri non ha recuperato Leao e anche Pulisic non è al meglio per un fastidio alla caviglia. Ha perso anche Jashari per infortunio.

Questa la formazione scelta dal tecnico rossonero per la prima sfida fuori casa di questa nuova stagione:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemaekers. All. Allegri

