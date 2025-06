Alex Frosio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commentato la decisione del Milan di mandare Camarda in prestito al Lecce. Frosio, sui social, ha condiviso una riflessione sui giovani che non trovano spazio nel nostro calcio: "E via, Camarda al Lecce, dove giocherà poco e se lo farà sarà in condizioni difficili. Ribadisco: i club sono liberi di agire come credono, è necessario che a cambiare sia tutto il sistema".